Во французском аэропорту работают роботы-парковщики

Во французском аэропорту Лион-Сент-Экзюпери появился робот, который самостоятельно забирает автомобиль на открытую парковку и привозит его по первому требованию.

Система работает так. Клиенты паркуют свои автомобили в специальных ангарах, где сканируются транспортные средства, чтобы подтвердить их марку и модель. Затем въезжает один из роботов Стэнли, который, по сути, представляет собой автопогрузчик, опускает специальную платформу под транспортное средство, поднимает ее, уносит и паркует.

Система использует пространство гораздо эффективнее, чем люди, и в одну и ту же область помещает на 50 процентов больше автомобилей. Также система отслеживает, когда клиенты вернутся. Это означает, что роботы могут парковать машины глубиной три или четыре ряда, а затем выкопать подходящее транспортное средство, готовое к возвращению его владельца. Со временем технология распространится во всех 46 аэропортах мира, принадлежащих группе Vinci S.A.