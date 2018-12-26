Военный робот-сапер Harris T7

Саперам не придется ставить свою жизнь под угрозу каждый раз, когда им необходимо обезвредить взрывное устройство, если они могут выполнять свою работу с помощью прокси-сервера - подобного роботу, которым они могут управлять издалека.

Согласно Министерству обороны Великобритании, британская армия получила четыре передовых робота, которые могут сделать это. В отличие от других машин для обезвреживания бомб, они оснащены «расширенной тактильной обратной связью», которая позволяет их операторам чувствовать, что их механическая рука держит или касается через рукоятку дистанционного управления. Четыре машины, доставленные в британскую армию, представляют собой лишь небольшую часть того, что британские военные заказали у военного подрядчика Harris. В дополнение к тактильной обратной связи, беспилотный робот под названием T7 также оснащен HD-камерами и беговыми дорожками. Военные получили первые четыре машины после обширного восьминедельного испытания в Великобритании и США, где им пришлось пройти ряд миссий на поле боя, а также задачи по подъему тяжестей и ловкости, среди многих других испытаний. Harris T7 использует передовые технологии, чтобы предоставить операторам EOD беспрецедентный уровень мобильности и ловкости.