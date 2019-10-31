VoloDrone доставит грузы по воздуху

Какое-то время назад пользователи спорили о том, что квадрокоптеры подходят только для баловства, записи видео и прочих развлекательных целей, но не более того. Однако уже сейчас ситуация кардинально меняется, ведь на рынок выходят новые устройства с более широким спектром возможностей. К примеру, в релиз отправился дрон VoloDrone, который является грузовым устройством и его задача заключается в доставке каких-либо грузов на большие расстояния в условиях города. Дело в том, что VoloDrone издает очень мало шума и его можно использовать в черте города, доставляя еду, продукты, книги и так далее. Для этого производителю даже не нужно думать о законах и разрешениях, ведь устройство очень тихое и его можно посадить буквально в любом месте.