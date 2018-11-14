Восьмой сезон «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года

Создатели сериала по мотивам саги Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени» объявили о старте заключительного сезона. На телевидении будет самая дорогая битва. В последние часы HBO опубликовал тизер, предполагающий, что трансляция запланирована на апрель 2019 года.

Производство последних сезонов культового сериала осложнялось тем, что авторы отошли от книги Мартина. Основу финала «Игры престолов» составили черновики писателя для последней книги цикла «Песнь Льда и Пламени». Восьмой сезон будет состоять всего из шести эпизодов, причем каждый эпизод по 90 минут. Стоит отметить, что HBO не объявила точную дату 7-го сезона Game of Thrones до марта 2017 года, то есть за четыре месяца до премьеры 16 июля. Если HBO будет следовать аналогичной схеме в 8-ом сезоне, можно ожидать новых новостей уже в следующем месяце.