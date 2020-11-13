Воздухоочиститель Clever&Clean HealthAir UV-07 защитит ваш дом от бактерий и вирусов

Свежий воздух в вашем доме - залог здоровья всей семьи!

Воздухоочиститель HealthAir UV-07 уничтожает вирусы и бактерии которые находятся в воздухе, а также предотвращает их распространение. Также устройство очищает воздух от пыли и аллергенов (фильтр тонкой очистки HEPA задерживает до 99,9% загрязнения в воздухе размером более 0,3 микрон).

Clever&Clean HealthAir UV-07 снижает наэлектризованность и восстанавливает баланс концентрации свободных заряженных ионов в воздухе. Встроенный сенсор самостоятельно регулирует режим очистки. Вентилятор прогоняет воздух, который проходит 6 ступеней очистки.

Воздухоочиститель Clever&Clean HealthAir UV-07 можно использовать как дома, так и в офисах. Устройство может обслуживать помещение площадью до 50 квадратных метров.

Фильтрация

  • Фильтр пылевой
  • Фильтр тонкой очистки НЕРА (Р12)
  • Угольный фильтр
  • Фотокаталитический титановый фильтр
  • Бактерицидная ультра-фиолетовая лампа
  • Ионизация

Стоимость воздухоочистителя Clever&Clean HealthAir UV-07 на рынке составляет 19 900 рублей.
Комментарии и отзывы Clever&Clean HealthAir UV-07
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