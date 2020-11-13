Воздухоочиститель Clever&Clean HealthAir UV-07 защитит ваш дом от бактерий и вирусов

Свежий воздух в вашем доме - залог здоровья всей семьи!

Воздухоочиститель HealthAir UV-07 уничтожает вирусы и бактерии которые находятся в воздухе, а также предотвращает их распространение. Также устройство очищает воздух от пыли и аллергенов (фильтр тонкой очистки HEPA задерживает до 99,9% загрязнения в воздухе размером более 0,3 микрон).

Clever&Clean HealthAir UV-07 снижает наэлектризованность и восстанавливает баланс концентрации свободных заряженных ионов в воздухе. Встроенный сенсор самостоятельно регулирует режим очистки. Вентилятор прогоняет воздух, который проходит 6 ступеней очистки.

Фильтрация

Фильтр пылевой

Фильтр тонкой очистки НЕРА (Р12)

Угольный фильтр

Фотокаталитический титановый фильтр

Бактерицидная ультра-фиолетовая лампа

Ионизация

Воздухоочиститель Clever&Clean HealthAir UV-07 можно использовать как дома, так и в офисах. Устройство может обслуживать помещение площадью до 50 квадратных метров.

Стоимость воздухоочистителя Clever&Clean HealthAir UV-07 на рынке составляет 19 900 рублей.