Воздухоочиститель Kärcher AF 100 очистит воздух в помещении 100 кв.м за 20 минут.

Чтобы очистить воздух в помещении площадью 100 кв.м. новому воздухоочистителю AF 100 требуется всего 20 минут, в течение которых он поглощает 99.98 % инородных частиц. В зависимости от области применения, прибор можно дополнять одним из пяти сменных фильтров с активированным углем и HEPA-фильтром.Воздух можно очистить от запахов, аллергенов (таких, как пыльца и пылевые клещи), обычной пыли, бактерий и даже углеводородных соединений. Чтобы подготовить воздухоочиститель к работе ,достаточно вставить пару нужных фильтров с обеих сторон и включить прибор. Внутри него находится лазерный датчик, который отслеживает уровень загрязнения воздуха и автоматически выставляет нужный уровень производительности. Попадая в устройство, воздух циркулирует между двумя фильтрами, очищается и подается обратно в помещение. В отличие от вентилятора, поток воздуха из AF 100 практически не ощутим для окружающих. У воздухоочистителя низкий уровень шума, при этом в ночном режиме он становится еще меньше. Данные о качестве воздуха отображаются на интегрированном LED-дисплее в виде цветной диаграммы (красный – плохое, зеленый – среднее, синий – очень хорошее).

Здесь также отображаются напоминания о необходимости замены фильтра, что легко сделать самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр. Предварительный основной фильтр не требует замены – его достаточно промывать обычной водой. Высота устройства составляет около 70 см, сторона квадратного основания – 38 см.