Встроенная микроволновая печь. Candy MICG 25 GDFN

Микроволновая печь встраиваемая Candy MICG 25 GDFN

Встраиваемые СВЧ-печи на пике популярности. Они многофункциональны, отлично сочетаются с разными дизайнами кухни. Чтобы облегчить задачу выбора СВЧ нашим читателям, мы составили рейтинг популярных встраиваемых микроволновок.

Candy MICG25GDFN - встраиваемая микроволновая печь с сенсорной панелью управления, которая дает возможность установить вес приготавливаемой либо размораживающейся пищи, после чего автоматически устанавливается необходимое время и температура. 8 автоматических программ и функция гриль позволят вам приготовить любое блюдо.Благодаря программе разморозки вы можете просто установить вес продуктов, которые необходимо разморозить, а микроволновая печь позаботится обо всем остальном. Микроволновая печь оборудована грилем, что существенно расширяет кулинарные возможности её владельца. На гриле можно готовить вкусные блюда из жареного мяса и рыбы с аппетитной хрустящей корочкой.

Candy всегда уделяла особое внимание безопасности семьи. Функция блокировки, имеющаяся во всех моделях, предотвращает любое случайное использование печи, особенно детьми. Выключить работающую печь можно только взрослому человеку, что гарантирует абсолютную безопасность всей семьи.

Автоматические программы позволяют даже малоопытному кулинару приготовить по-настоящему качественную и вкусную пищу, приложив при этом минимум усилий. Выберите программу, заложите продукты, а дальше микроволновка всё сделает самостоятельно.

Микроволновая печь встраиваемая Samsung FW77SUW

Максимально простое управление для достижения превосходных результатов. Сенсорная панель управления дает возможность установить вес приготавливаемой пищи, после чего автоматически устанавливается необходимое время и температура.

Встраиваемая микроволновая печь Samsung FW77SUW с шестью режимами мощности оптимально подходит для приготовления, разморозки или поддержания температуры блюд. Камера с биокерамическим покрытием эффективно сохраняет тепло, что позволяет быстро и равномерно разогреть продукты.На панели управления можно выбрать одну из предустановленных функций или задать пользовательские настройки времени и мощности. Для записи нового режима предусмотрена электронная память. Чтобы оперативно устранить из печи запахи после приготовления ароматной пищи, достаточно нажать на специальную кнопку для включения встроенного вентилятора.

Цифровые часы на ярком дисплее показывают точное время, оставшееся до завершения термической обработки. Функция быстрой разморозки автоматически подбирает интенсивность подогрева в зависимости от веса продуктов. О готовности блюда просигнализирует звуковая индикация, которую при необходимости можно отключить.

Микроволновая печь встраиваемая Midea MI9250BX

Встраиваемая микроволновая печь Samsung FW77SUW также дополнена надежной блокировкой кнопок от детей. В комплектации устройства предусмотрена специальная емкость для варки риса и овощей.

Midea MI9250BX – микроволновая печь, в которой можно готовить и разогревать пищу. Подходит она и для разморозки продуктов и полуфабрикатов. Эта модель входит в серию Modern и благодаря лаконичному функциональному дизайну хорошо вписывается в интерьер современной кухни.

Если вы торопитесь или не уверены в своих кулинарных способностях, просто найдите подходящий рецепт и загрузите продукты в камеру. Дальше устройство сделает всё самостоятельно. Сенсорная система управления Touch Control даёт возможность лёгкими прикосновениями пальцев настраивать время и температуру приготовления, а также выбирать и задействовать нужные вам функции. При необходимости её можно заблокировать, чтобы играющий ребёнок не вмешался в работу печи.

Внутренний объем устройства равен 25 л: этого достаточно для размещения в печи объемной посуды. Используется 315-миллиметровый поддон. Внутреннее покрытие печи выполнено с применением простой в уходе и стойкой к механическим воздействиям нержавеющей стали.

Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL524MW0

Установлена навесная дверца традиционной конструкции, открывание которой происходит посредством использования ручки.

Bosch Serie | 6 BFL524MW0 – компактная встраиваемая микроволновая печь с камерой, объём которой составляет 20 литров. Она подходит как для приготовления пищи, так и для размораживания продуктов и полуфабрикатов.Семь автоматических программ – хороший выбор для тех, кто торопится или сомневается в своих кулинарных талантах. Определитесь с вариантом, который вам нравится, положите необходимые ингредиенты и немного подождите – результат будет превосходным.

Эта модель оборудована несложной электронной системой управления. Кнопки и поворотный регулятор удобно расположены на фронтальной панели, а рядом с ними находится дисплей, на котором отображаются заданные настройки.

Яркое внутреннее LED-освещение экономно потребляет электроэнергию и даёт возможность визуально оценить степень готовности блюда, не открывая дверцу.

Микроволновая печь встраиваемая Electrolux LMS 2203 EMX

Микроволновая печь Electrolux LMS 2203 EMX – незаменимая помощница на вашей кухне. Она быстро разморозит мясо и овощные полуфабрикаты, подогреет обед и приготовит в автоматическом режиме несколько из предложенных в меню блюд.Выбирайте, что бы вы хотели прямо сейчас: рассыпчатый рис, аппетитные спагетти, золотистый картофель, нежную рыбу или, может быть, ароматную пиццу. Вам остаётся только поставить посуду с ингредиентами в микроволновку и выбрать на панели управления соответствующий режим.

Благодаря специальному защитному покрытию на дверце не остаются отпечатки пальцев, поэтому ваша печь всегда выглядит, как новая. Внутреннюю камеру из качественной нержавеющей стали легко поддерживать в чистоте.

Кнопки можно заблокировать от случайного нажатия. Именно поэтому у детей не получится поиграть с электрическим прибором, да и вы сами не включите его ненароком во время протирания пыли.