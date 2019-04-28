Второй трейлер фильма «Люди в чёрном: Интернэшнл»

2019-04-28, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Кино; [96]
«Люди в чёрном: Интернэшнл» — перезапуск фантастической трилогии с Уиллом Смитом и Томми Ли Джонсом. В главных ролях в новом фильме снялись Крис Хемсворт и Тесса Томпсон («Тор: Рагнарёк»).

Тесса Томпсон

Люди в чёрном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять, — шпион в их рядах.

В картине также появятся Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Кумэйл Нанджиани, Рейф Сполл и другие. Режиссёром фильма стал Ф. Гэри Грей.

Премьера картины «Люди в чёрном: Интернэшнл» состоится 12 июня 2019 года.

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