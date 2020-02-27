Walt Disney представляет мультфильм Вперед

The Walt Disney Company представляет фэнтезийный мультфильм Вперед. Режиссер и сценарист мультфильма Дэн Скэнлон. Роли озвучивали Том Холланд, Крис Пратт, Джулия Луис-Дрейфус, Джон Ратценбергер, Трейси Ульман и другие. Премьера в России состоится 5 марта.

Волшебный мир населенный эльфами, троллями, кентаврами и другими существами. Мать вручает волшебный посох двум сыновьям, который принадлежал их отцу. С помощью него они воскрешают его, но только нижнюю часть. Сыновья с отцом проведут целый день вместе.