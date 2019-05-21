Warner Bros. объявила дату выхода нового фильма по Mortal Kombat

О перезапуске киновселенной Mortal Kombat заговорили еще в 2016 году, когда режиссер Саймон МакКуойд и сценарист Грег Руссо начали работу над проектом. Спустя годы производственного ада и переписывания сценария Warner Bros. определилась с датой релиза фильма.

Перезапуск Mortal Kombat выйдет на экраны кинотеатров уже 5 марта 2021 года. Съемки фильма начались только недавно и проходят в Австралии. Warner Bros. не раскрыла сюжет, но, по слухам, зрителям расскажут о боксере из Филадельфии, который ввязался в Смертельную битву. В то же время сценарист картины Грег Руссо отметил, что в Сеть попал старый вариант сценария, так что зрителям могут рассказать другую историю. Пока нет информации об актерах, которые участвуют в съемках перезапуска Mortal Kombat, но, по слухам, в фильме «засветятся» Кано, Соня Блейд и Шанг Цунг. Также неизвестно, будет ли картина связана с игровой вселенной Mortal Kombat, которая в апреле расширилась еще одним проектом.