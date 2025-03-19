Windows 11 будет оценивать ваш ПК на мощность

Microsoft разрабатывает новую функцию для Windows 11, которая поможет пользователям понять, как недостаток оперативной памяти или слабая видеокарта могут повлиять на производительность компьютера. В последних тестовых сборках Windows 11 появилась новая секция с часто задаваемыми вопросами в системных настройках — в ней содержатся ответы, связанные с видеопамятью, оперативной памятью и даже версией операционной системы. Обнаружил эту функцию энтузиаст под ником phantomofearth в последней сборке Dev Channel, выпущенной на этой неделе. Пока Microsoft официально не подтвердила разработку этого раздела, и он скрыт от пользователей — для его активации требуется выполнить определённые манипуляции. В FAQ-списке можно найти рекомендации по работе с небольшим объемом ОЗУ или видеокартами с менее чем 4 ГБ памяти.
Также в этом разделе будет отображаться уведомление, если на устройстве установлена устаревшая версия Windows 11. Возможно, ответы в разделе будут зависеть от конфигурации системы, или же останутся постоянными. При этом на мощных ПК с последней версией ОС этот раздел просто не появится, но точная реализация станет известна только после официального релиза. Стоит напомнить, что ранее Microsoft уже использовала систему оценки производительности ПК, начиная с Windows Vista. Windows Experience Index выставлял отдельные баллы за каждый компонент системы и выводил итоговую оценку, давая представление о том, насколько хорошо компьютер справится с актуальными версиями Windows.