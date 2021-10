Windows 11 снижает производительность в играх

Хотя новейшая версия операционной системы Windows от Microsoft рекламировалась как обеспечивающая лучшую игровую производительность по сравнению с любыми из ее предшественников, одна из ее новых функций безопасности может заметно снизить игровую производительность вашего компьютера. Всё дело в том, что последняя версия Windows нацелена на усиление внимания к ее системам безопасности. Однако это может повлиять на игровую производительность ПК с Windows 11 — согласно отчету HotHardware, готовые системы с новейшей ОС Windows будут поставляться с системой безопасности на основе виртуализации (VBS), которая может повлиять на производительность в играх на этих ПК. Чтобы увидеть влияние этой новой функции безопасности на производительность в играх, была проведена серия тестов в играх — результаты не очень.

Новую операционную систему протестировали в 3DMark Time Spy, Far Cry New Dawn, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider и Horizon: Zero Dawn. В то время как влияние в Far Cry было едва заметным, влияние на производительность было гораздо более заметным в 3DMark с падением производительности на 10 процентов. Аналогичным образом в Metro Exodus новая система виртуализации оказал влияние на производительность игры на 24%, в то время как в Horizon: Zero Dawn — на 25%, а в Shadow of the Tomb Raider — на 28%. Если на релизе ситуация не изменится, то можно будет смело говорить о том, что система безопасности на основе виртуализации обладает весьма пагубным влиянием на игровые ПК.