Windows 11 снижает производительность в играх

Хотя новейшая версия операционной системы Windows от Microsoft рекламировалась как обеспечивающая лучшую игровую производительность по сравнению с любыми из ее предшественников, одна из ее новых функций безопасности может заметно снизить игровую производительность вашего компьютера. Всё дело в том, что последняя версия Windows нацелена на усиление внимания к ее системам безопасности. Однако это может повлиять на игровую производительность ПК с Windows 11 — согласно отчету HotHardware, готовые системы с новейшей ОС Windows будут поставляться с системой безопасности на основе виртуализации (VBS), которая может повлиять на производительность в играх на этих ПК. Чтобы увидеть влияние этой новой функции безопасности на производительность в играх, была проведена серия тестов в играх — результаты не очень.

Новую операционную систему протестировали в 3DMark Time Spy, Far Cry New Dawn, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider и Horizon: Zero Dawn. В то время как влияние в Far Cry было едва заметным, влияние на производительность было гораздо более заметным в 3DMark с падением производительности на 10 процентов. Аналогичным образом в Metro Exodus новая система виртуализации оказал влияние на производительность игры на 24%, в то время как в Horizon: Zero Dawn — на 25%, а в Shadow of the Tomb Raider — на 28%. Если на релизе ситуация не изменится, то можно будет смело говорить о том, что система безопасности на основе виртуализации обладает весьма пагубным влиянием на игровые ПК.
Комментарии и отзывы Windows 11
От Steam Deck в стационарном режиме нет толку...
От Steam Deck в стационарном режиме нет толкуВы можете подумать, что Steam Deck от Valve ужасно похожа на Nintendo Switch, но на самом деле это очень ...
Steam Deck от Valve работает довольно странно...
Steam Deck от Valve работает довольно странноSteam Deck от Valve, как и многие другие начинания компании в области аппаратного обеспечения, вызвала не...
Norton и Avast теперь работают вместе...
Norton и Avast теперь работают вместеNorton и Avast, два крупнейших игрока на рынке антивирусного программного обеспечения, договорились о сли...
Valve представила консоль Steam Deck...
Valve представила консоль Steam DeckValve начнет поставки нового портативного игрового устройства под названием Steam Deck в декабре 2021 год...
Игровые системы Corsair ONE теперь доступны с видеокартой NV...
Игровые системы Corsair ONE теперь доступны с видеокартой NVГотовые игровые системы от Corsair ONE i200 LE, a200 и ONE PRO a200 получили апдейт в виде графического п...
Мини-ПК MSI Cubi N JSL оснащен платформой Intel Jasper Lake...
Мини-ПК MSI Cubi N JSL оснащен платформой Intel Jasper LakeКомпания MSI представила свой мини-ПК Cubi N JSL на чипсете Intel Jasper Lake на базе процессоров Intel C...
Windows 11 снижает производительность в играх...
Windows 11 снижает производительность в играхХотя новейшая версия операционной системы Windows от Microsoft рекламировалась как обеспечивающая лучшую ...
Dell прекратила продажи мощных игровых ПК в США...
Dell прекратила продажи мощных игровых ПК в СШАХотя покупка готового игрового ПК — это разумный способ избежать проблем со складом, особенно в период, к...
Обзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобилеОбзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобиле
Обзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710UОбзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710U
Обзор Harper ABX-440. Развлекательный медиаплеер для дома Обзор Harper ABX-440. Развлекательный медиаплеер для дома
Обзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектовОбзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектов
Обзор Scan Tool Pro Black Edition. Диагностический сканерОбзор Scan Tool Pro Black Edition. Диагностический сканер
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor