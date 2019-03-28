Wyze Sense - домашняя сенсорная система за $20

Новая система Wyze Sense является доступным набором сенсоров и датчиков, рассчитанную на совместную работу с уже установленной системой камер Wyze Cam.

Сами датчики могут активировать функцию записи Wyze Cam при обнаружении движения, в то время как контактные датчики сообщают вам, как долго окно или дверь оставались открытыми. Также можно настроить параметры для получения уведомлений о любой необычной деятельности.

Вся система, включающая два контактных датчика и один датчик движения, стоит всего $20. За эту стоимость пользователи получают функционал, аналогичный значительно более дорогим вариантам и разновидностям камер и сенсоров движения.