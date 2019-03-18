XIAOMI выпустила реверсивную отвертку Wiha 8-в-1

Xiaomi представила реверсивную отвёртку Mijia Wiha 8-in-1 Ratcheting Screwdriver, которая позволяет работать без перехватывания ручки, уменьшая нагрузку на кисть. Новинка оснащена называемой трещоткой, благодаря которой стержень может свободно прокручиваться в одном направлении. Инструмент имеет три режима работы, которые регулируются переключателем.

Первый — R — служит для закручивания крепежей, второй — L — для откручивания, а средний позволяет использовать новинку в качестве обычной отвертки. В рукоятке размещено восемь насадок из легированной стали S2 с антикоррозийной обработкой и твердостью 60HR, которые фиксируются с помощью магнитов. Стержень длиной 105 мм съёмный. Реверсивная отвёртка Mijia Wiha 8-в-1 стоит $15.