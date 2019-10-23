Xiaomi 17PIN Thermos термос с дисплеем

Xiaomi 17PIN Thermos изготовлен из нержавеющей стали, покрытый глазурованной эмалью. Самая интересная часть дизайна это маленький дисплей в верхней части, который отображает температуру. Существует два варианта 17PIN Thermos, стандартный вариант и версия с цифровым отображением температуры.

Внутренняя часть состоит из двухслойного вакуумного стакана из нержавеющей стали. Прочная конструкция, с высоким вакуумным разрывом и трехслойной изоляцией. Внутренняя подкладка гладкая и легко чистится, так как термос довольно легко разбирать и чистить.