Xiaomi Mi Air Purifier Maх очистит ваш воздух

Пока другие компании не знаю как заработать денег и как подняться в топе по продажам, компания Xiaomi спокойно показывает десятки самых разных мобильных телефонов и тьму дополнительных девайсов. Например, вот в продажу поступил очиститель воздуха под названием Xiaomi Mi Air Purifier Maх - это новинка от китайского бренда, которая будет очищать воздух в вашем доме, квартире или офисе. Достаточно интересная штука, которая точно найдет своего покупателя, плюс стоимость составляет всего 300 долларов - это достаточно дешево, учитывая, что конкуренты по сегменту могут стоить от 1000 долларов и выше. Остается только понять кому такая штука нужна и как ее заказать из интернета по минимальной стоимости, а потом уже можно будет говорить о тестах. Кстати, одна такая станция легко охватывает 120 квадратных метров помещения, что тоже круто.