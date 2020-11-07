Xiaomi Mi Desktop Water Dispenser оснащен функцией очистки воды

Xiaomi выпустила автомат Mi Desktop Water Dispenser для приготовления горячих напитков с функцией очистки воды. Владельцы устройства могут насладиться очищенной водой, так как Mi Desktop Water Dispenser оснащен фильтрацией обратного осмоса.

Устройство имеет 6-ступенчатую глубокую систему фильтрацию, такую же как у очистителя воды. Мощность составляет 2100 Вт. Погрешность температуры нагрева воды 1 градус. Емкость резервуара 5 литров.

Mi Desktop Water Dispenser оснащается OLED-экраном, на котором отображается информация о температуре воды, объеме, сроке службы фильтра, рабочее состояние и многое другое. Через приложение MIJIA можно настроить режимы нагрева и время запуска.

Стоимость Xiaomi Mi Desktop Water Dispenser составит 225 долларов.
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