Xiaomi анонсировала новый термостат MIJIA в Китае

Xiaomi анонсировала новый термостат MIJIA в Китае, который также выполняет функции умного переключателя.

Компания называет этот продукт Xiaomi MIJIA Screen Display Switch E-billing Control. Новый Xiaomi MIJIA немного больше обычного умного термостата. Он оснащен горизонтальной ЖК- панелью STN, где отображается информация о температуре, влажности в комнате, а также время и дата. К сожалению, у нас мало информации об этом устройстве, так как оно еще не указано на веб-сайте Xiaomi. Новый термостат Xiaomi MIJIA будет продаваться за 20 долларов США.
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