Xiaomi анонсировала умную кровать с голосовым управлением

Компания Xiaomi совместно с компанией Chengdu Fun Sleep Technology Co. Ltd, анонсировала умную кровать 8H Milan Smart Electric Bed.

Xiaomi 8H Milan Smart Electric Bed может сгибаться в двух местах, кроме этого у нее есть пять режимов: для чтения книг, для просмотра фильмов и так далее.

Управляется кровать с помощью кнопок или голосовыми командами.

Кровать сделала из высокопрочного стекловолокна и из каркаса с пятью перегородками. С такой конструкций кровать выдерживает нагрузку до одной тонны.

Продажи кровати стартуют 3 декабря и стартовая цена будет от 284 доллара до 312 долларов, в зависимости в каких вы габаритах купите.