Xiaomi и Qualcomm создали новую технологию

Довольно длительное время смартфоны игровой направленности уже находятся на рынке и отлично справляются с привлечением внимания аудитории со всего мира. Теперь вот Xiaomi и Qualcomm решили сделать специальную настройку для смартфонов, дабы получить больше производительности в играх за счет правильного перераспределения нагрузки на графическую подсистему. Новая функция получила название Game Turbo и она обладает достаточно привлекательным интерфейсом для настройки вашего смартфона под определенные нужды. Итоговый результат уже известен - смартфон действительно показывает более высокую производительность в играх, так что в ближайшем будущем эта фишка будет на всех новых смартфонах компании. А может и не только на смартфонах этой компании.

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