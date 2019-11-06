Xiaomi представила бесшумные кондиционеры

2019-11-06, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi Air Conditioner; [76]
Xiaomi представила разу четыре модели бесшумных кондиционеров.

это две модели в двух версиях с разной мощностью. Первый вариант настенный Internet Air Conditioner и второй вариант это напольный Internet Vertical Air Conditioner, который можно установить в любом месте.

Компания Xiaomi говорит, что новые модели экономят электроэнергию и практически бесшумны. Уровень шума при максимальной нагрузке не превышает 23 дБ.

Кстати управлять кондиционерами можно со смартфона и подключить к умному дому.

Internet Air Conditioner будет продаваться от 329 до 358 долларов в зависимости от мощности. А вот напольный Internet Vertical Air Conditioner от 644 до 787 долларов.

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