Xiaomi представила бесшумные кондиционеры

Xiaomi представила разу четыре модели бесшумных кондиционеров.

это две модели в двух версиях с разной мощностью. Первый вариант настенный Internet Air Conditioner и второй вариант это напольный Internet Vertical Air Conditioner, который можно установить в любом месте.

Компания Xiaomi говорит, что новые модели экономят электроэнергию и практически бесшумны. Уровень шума при максимальной нагрузке не превышает 23 дБ.

Кстати управлять кондиционерами можно со смартфона и подключить к умному дому.

Internet Air Conditioner будет продаваться от 329 до 358 долларов в зависимости от мощности. А вот напольный Internet Vertical Air Conditioner от 644 до 787 долларов.