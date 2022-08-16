Xiaomi представила новый кондиционер Mijia Air Conditioner Natural Wind 1.5

Компания Xiaomi представила новый кондиционер Xiaomi Mijia Air Conditioner Natural Wind 1.5

Сплит-система обеспечивает быстрое охлаждение и обогрев помещения. Кондиционер обладает высокой эффективностью и низким уровнем шума. Техника отличается низким потреблением электроэнергии. Mijia Air Conditioner Natural Wind 1.5 рекомендуется устанавливать в помещении площадью 20 м2.

Новинка пропускает воздух до 700 м3/ч и предлагает несколько режимов обдува. Этот кондиционер также поддерживает самоочистку внутренних и наружных блоков, а степень стерилизации кишечной палочки и золотистого стафилококка может достигать 99%. Есть функция дистанционного управления со смартфона, а также напоминание о замене антибактериального и противоплесневого фильтра.

Xiaomi Mijia Air Conditioner Natural Wind 1.5 уже доступен для предварительного заказа за 410 долларов.