Xiaomi представила очиститель воздуха Mi Pro H

Компания Xiaomi представила новый очиститель воздуха Xiaomi Mi Pro H за 239 долларов.

Xiaomi Mi Pro H может очищать воздух от формальдегида, частиц РМ2.5 и различных бактерий. Фильтр имеет три уровня скорости очистки: низкая, средняя и высокая.

В гаджете используется материал HEPA H13, способный отфильтровать 99 мкм частиц на 99,97%. Также очиститель устраняет запахи кухонных паров, пищи, дыма, домашних животных и запах в ванной.

Очиститель воздуха управляется с помощью приложения Mijia. Пользователи смогут узнать качество воздуха в доме и удаленно управлять девайсом. Xiaomi Mi Pro H совместим с Xiao AI и другими умными продуктами Xiaomi.

Цена устройства составляет 239 долларов.