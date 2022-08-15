Xiaomi представила робота-гуманоида CyberOne Robot

Компания Xiaomi представила публике своего первого робота-гуманоида получившего название CyberOne Robot. Ранее компания выпустила CyberDog.

CyberOne представляет собой полномасштабного гуманоидного бионического робота. Его рост 177 см, а вес составляет 52 кг. Лицо робота выполнено из изогнутой OLED-панели, и он может видеть мир в 3D. Также он оснащен двумя микрофонами. Алгоритм управления позволяет роботу координировать 21 сустав. По словам компании, CyberOne Robot способен интерпретировать 45 семантических эмоций человека и различать 85 семантик окружающей среды, а также каждый день осваивает новые навыки. До роботов Boston Dynamics еще далеко, но робот определенно превзошел гуманоидный прототип Tesla.

Xiaomi CyberOne Robot оценен в 100 тысяч долларов.