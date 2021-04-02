Xiaomi представила сушилку на 10 кг

Компания XIaomi, как известно, выпускает свои интересные гаджеты буквально во всех сегментах рынка бытовой техники. И в этот раз производитель решил представить рынку достаточно необычное решение — сушилку для одежды, которая способна поднять на борт 10 килограмм веса. Это очень приличный объём, который примерно равен 6 килограммам вещей, которые только что были изъяты из стиральной машинки. Пока что стоимость продукта не сообщается, но в определенных регионах, где высокая влажность воздуха и вещи сушатся слишком долго, такой продукт точно будет пользоваться повышенным спросом у потенциальных покупателей. Ожидаем полноценный релиз в России и тогда можно будет говорить о продукте детальнее. Пока что новинка выглядит круто.

Комментарии и отзывы Xiaomi MIJIA Clothes Dryer
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