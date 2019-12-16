Xiaomi представила умную розетку с Bluetooth

Компания Xiaomi представила умную розетку с поддержкой Bluetooth под названием Xiaomi MIJIA Smart Socket Bluetooth Gateway Edition.

В розетке есть два разъема USB Type-A для зарядки различных устройств.

Главной особенностью розетки является наличие Bluetooth. То есть с помощью Bluetooth розетка обменивается данными с другими гаджетами и отправляет полученную информацию через Wi-Fi.

Благодаря этому можно управлять устройствами умного дома. Стоит Xiaomi MIJIA Smart Socket Bluetooth Gateway Edition всего 11 долларов.