Xiaomi представила унитаз управляемый приложением

Умный туалет Small Whale Wash Smart Zero является полноценной разработкой, который можно подключить к приложению Mijia. Унитаз из керамики имеет цилиндрическую форму и трехступенчатую регулировку температуры.

При смыве вода разбрызгивается под широким углом, после чего высушивается потоком воздуха, для избежания разводов капель воды. Распылитель изготовлен из антибактериального материала ABS + PC. Водяные форсунки могут распылять воду во всех направлениях.

Помимо управления приложениями, умный туалет даже поддерживает сенсорный пульт дистанционного управления. В настоящее время он находится на краудфандинге, а его поставки начнутся 5 декабря по ориентировочной цене $ 409.