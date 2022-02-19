Xiaomi привезла в Россию четыре новых устройства. Цены и старт продаж уже известны

Компания Xiaomi анонсировала в России новые устройства для умного дома. Ими стали роботы-пылесосы Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite и Mi Robot Vacuum-Mop 2, роутер Xiaomi Router AX3200 и MESH-система Xiaomi Mesh System AX3000.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite подойдет для тех, кто ищет свой первый робот-пылесос. Устройство способно проводить сухую и влажную уборку, имеет четыре скорости всасывания до 2200 Па* и три встроенных режима работы. Внутри него встроен гироскоп и зрительная система навигации, а также контейнер для сбора пыли объемом 450 мл и резервуар для воды объемом 270 мл, которые компактно размещены в тонком корпусе устройства размером 81 мм. Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite автоматически перезаряжается и возобновляет уборку без посторонней помощи.17 990 рублей.c 18 февраля в онлайн-магазине Mi.com, в магазинах Xiaomi Store и в рекомендованных магазинах Xiaomi. С 21 февраля станет доступен в DNS, М.Видео, Эльдорадо, МТС, Связной, Билайн, Мегафон, Технопарк, Ситилинк, OZON, Wildberries, Онлайнтрейд и Aliexpress Tmall.

Mi Robot Vacuum-Mop 2

Mi Robot Vacuum-Mop 2 больше подойдет для уборки помещений большей площади. У него повышенная мощность всасывания в 2700 Па** и есть усовершенствованный режим уборки под давлением. Высокоэффективная визуальная SLAM-навигация позволяет устройству прокладывать маршрут по мере уборки, а аккумулятор емкостью 3200 мАч обеспечивает автономную работу устройства до 110 минут. Обновленные интеллектуальные интерактивные функции позволяют пользователям управлять настройками и маршрутами уборки через приложение Xiaomi Home.24 990 рублей.c 18 февраля в онлайн-магазине Mi.com, в магазинах Xiaomi Store и в рекомендованных магазинах Xiaomi. С 21 февраля станет доступен в DNS, М.Видео, Эльдорадо и Технопарк.

Роутер Xiaomi Router AX3200

Xiaomi Router AX3200 поддерживает Wi-Fi 6 (802.11ax), новейшее поколение беспроводного стандарта Wi-Fi. Благодаря повышенной скорости передачи данных, роутер позволяет наслаждаться почти вдвое ускоренным соединением в сравнении с обычным роутером AC1200. Xiaomi Router AX3200 способен работать в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, которые не создают помех друг для друга и обеспечивают скорость соединения до 3202 Мбит/сек. Новинка также обладает 256 МБ памяти, поддерживает OFDMA и 4*4 MU-MIMO и, как и другие роутеры Xiaomi, максимально проста в настройке.5 990 рублей.c 18 февраля в онлайн-магазине Mi.com, в магазинах Xiaomi Store и в рекомендованных магазинах Xiaomi. С 21 февраля станет доступен в DNS, М.Видео, Эльдорадо, МТС, Связной, Билайн, Мегафон, Технопарк, Ноу-Хау, Ситилинк, OZON, Wildberries, Онлайнтрейд и Aliexpress Tmall.

MESH-система Xiaomi Mesh System AX3000

Для обладателей просторных жилищ, требующих более обширного покрытия сети, была представлена MESH-система Xiaomi Mesh System AX3000. Устройство также имеет 256 МБ, поддерживает Wi-Fi 6 и обеспечивает максимальную скорость соединения 2976 Мбит/с. В зависимости от своих потребностей, покупатель может выбрать mesh-систему, состоящую либо из одного, либо из двух блоков.6 490 рублей за один блок и 11 990 рублей за два.c 18 февраля в онлайн-магазине Mi.com, в магазинах Xiaomi Store и в рекомендованных магазинах Xiaomi. С 21 февраля станет доступен в DNS, М.Видео, Эльдорадо, МТС, Связной, Билайн, Мегафон, Технопарк, Ноу-Хау, Ситилинк, OZON, Wildberries, Онлайнтрейд и Aliexpress Tmall.