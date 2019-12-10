Xiaomi реализовала 10 миллионов устройств

Очиститель воздуха MIJIA впервые появился на рынке 1 января 2015 года. Очиститель воздуха оснащен высокоточным лазерным датчиком частиц и OLED-дисплеем, который отображает несколько параметров, таких как уровень PM2,5, комнатную температуру, влажность и др. Он очень эффективен против альдегидов.

Загрязнение воздуха является серьезной опасностью для здоровья и источником беспокойства большинства городов. Устройство стало очень популярным. Объем продаж превысил 10 миллионов единиц по всем миру. Большая часть продаж совершена в Китае.

С момента выпуска первого очистителя воздуха в 2015 году Xiaomi выпустила несколько улучшенных моделей. Гаджетом можно управлять с помощью приложения MIJIA или XiaoAI дистанционно.