Xiaomi выпускает электрический чайник MIJIA Thermostatic Electric Kettle 2

Xiaomi объявила о выпуске электрического чайника MIJIA Thermostatic Electric Kettle 2.

Чайник объемом 1,5 л может быстро нагреть воду до точки кипения в течение 5 минут. Доступны четыре настройки температуры для нагрева воды: 45 ℃, 60 ℃, 85 ℃ и 100 ℃. Устройство имеет цифровой дисплей температуры в режиме реального времени для контроля за ходом нагрева воды.

Чайник разработан с учетом требований безопасности. Крышка предотвращает обваривание пользователя паром. Кроме того, новинка поставляется с тройной электрической защитой, которая защищает пользователей от поражения электрическим током и ожогов.

MIJIA Thermostatic Electric Kettle 2 доступен в Китае по рекомендованной цене 169 юаней (25 долларов).