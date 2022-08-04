Xiaomi выпускает увлажнитель воздуха нового поколения MIJIA Humidifier 2

Компания Xiaomi выпустила умный увлажнитель воздуха второго поколения MIJIA Humidifier 2.

Увлажнитель MIJIA 2 получил 4 литровый резервуар с объемом пара 300 мл/ч. В новой модели также предусмотрено вращение на 360 градусов для более эффективного увлажнения помещения, к слову, предыдущая модель работала только в одном направлении. В новой версии теперь нет необходимости поднимать крышку, чтобы добавить воду в увлажнитель.

Увлажнитель MIJIA второго поколения обеспечивает антибактериальное действие ионов серебра до 99,9%, что является незначительным улучшением по сравнению с моделью прошлого поколения. Он также включает визуально прозрачный водомер, в отличие от своего предшественника. Увлажнитель Mijia может обеспечить до 30 часов увлажнения. Он не требует частого добавления воды, а его антибактериальное воздействие предотвращает размножение бактерий внутри резервуара.

Цена Xiaomi MIJIA Humidifier 2 составляет около 15 долларов.
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