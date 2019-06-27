Xiaomi выпустила беспроводную ручную электрическую швабру MIJIA за $ 72

Бренд MIJIA является подразделением умных домашних продуктов Xiaomi и известен своими минималистичными и мощными продуктами. Одним из последних продуктов является беспроводная ручная электрическая швабра MIJIA Wireless Hand-held Electric Mop.

Швабра состоит из четырех частей и ей легко управлять одной рукой благодаря основанию способному вращаться на 180 градусов. На ручке предусмотрены кнопки управления, которые уменьшить высоту очистительного блока для очистки труднодоступных мест.

MIJIA Wireless оснащена двигателем, который способен вращать щетку до 1000 раз в минуту, создавая высокочастотное трение с полом. Таким образом, он способен эффективно удалять и стойкие пятна, пыль, грязь и волосы. Устройство имеет веерообразный разбрызгиватель воды, который смачивает пол, чтобы помочь в удалении засохших пятен и пыли.

Встроенная литиевая батарея емкостью 2200 мА•ч позволяет швабре непрерывно работать в течение примерно 1 часа. Xiaomi MIJIA Wireless Hand-held Electric Mop поставляется с напольной базой-зарядкой и стоит $ 72.