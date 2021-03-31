Xiaomi выпустила мультиварку за 60 долларов

За последние 48 часов компания Xiaomi представила уйму различных устройств, начиная от смартфонов и заканчивая соковыжималкой, но на этом, видимо, новинки компании не закончились. Только что компания официально представила свою новую мультиварку, главной особенностью которого является стоимость. Компания заверяет, что данная модель будет продаваться за 60 долларов, что по современным меркам очень и очень дёшево. При этом устройство оборудовано всеми необходимыми программами для приготовления пищи, а объем встроенной чаши составляет 5 литров. На лицевой панели расположены цифровое табло, на котором указано время приготовления и прочая полезная информация. К сожалению, это стоимость лишь для Китая, и по прибытию в Россию цена мультиварки, вероятно, повысится.