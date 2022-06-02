Xiaomi выпустила настольную лампу Mijia Desk Lamp 1S Enhanced

Оригинальная настольная лампа Mijia 1S была выпущена еще в 2019 году. Mijia Desk Lamp 1S Enhanced предлагает лучшее качество света и улучшенный индекс цветопередачи Ra95. По сравнению с обычными светодиодными лампами, красный и зеленый свет добавляются для контроля пикового значения синего света, делая свет более равномерным и мягким.
В светильнике используются 42 светодиодных модуля по 0,5 Вт с номинальной мощностью 9 Вт и сроком службы 25 000 часов. Mijia Desk Lamp 1S Enhanced Version предлагает 4 режима освещения (Чтение, Компьютер, Дети и Фокус). Когда режим фокусировки установлен, свет мигает, напоминая пользователям об отдыхе. Лампу можно одновременно подключить к приложению Mijia и системе Apple HomeKit, а также она поддерживает голосовое управление XiaoAI и Siri. Кроме того, лампа также имеет физическую ручку, с помощью которой пользователи также могут регулировать цветовую температуру и яркость света.
Новая настольная лампа стоит 200 юаней (30 долларов).