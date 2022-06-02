Xiaomi выпустила настольную лампу Mijia Desk Lamp 1S Enhanced

Xiaomi выпустила улучшенную версию фирменной настольной лампы, которая называется Mijia Desk Lamp 1S Enhanced Version.

Оригинальная настольная лампа Mijia 1S была выпущена еще в 2019 году. Mijia Desk Lamp 1S Enhanced предлагает лучшее качество света и улучшенный индекс цветопередачи Ra95. По сравнению с обычными светодиодными лампами, красный и зеленый свет добавляются для контроля пикового значения синего света, делая свет более равномерным и мягким.

В светильнике используются 42 светодиодных модуля по 0,5 Вт с номинальной мощностью 9 Вт и сроком службы 25 000 часов. Mijia Desk Lamp 1S Enhanced Version предлагает 4 режима освещения (Чтение, Компьютер, Дети и Фокус). Когда режим фокусировки установлен, свет мигает, напоминая пользователям об отдыхе. Лампу можно одновременно подключить к приложению Mijia и системе Apple HomeKit, а также она поддерживает голосовое управление XiaoAI и Siri. Кроме того, лампа также имеет физическую ручку, с помощью которой пользователи также могут регулировать цветовую температуру и яркость света.

Новая настольная лампа стоит 200 юаней (30 долларов).