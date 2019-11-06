Xiaomi выпустила новый кондиционер

Если вы захотите обставить свой дом техникой Xiaomi, то окажется, что это вообще не проблема, ведь у компании есть устройства абсолютно во всех сферах жизнедеятельности человека. К примеру, недавно компания представила специальный кондиционер с набором умных функций, который расположен вертикально, устанавливается на подставку и позволяет не дырявить стены. Стоимость устройства пока что в секрете, но если вы хотите получить достойное решение за адекватные деньги, то стоит присмотреться к данной новинке и подождать, пока она появится в продаже. Есть мнение, что продукт будет доступным и вы сможете его приобрести за вполне разумные деньги. Хотя, конечно, это Xiaomi, так что цена в любом случае будет более низкой, чем у большинства.