Xiaomi выпустила очиститель воздуха MIJIA Air Purifier 4 MAX

Компания Xiaomi выпустила новый очиститель воздуха MIJIA Air Purifier 4 MAX.

Он имеет встроенный пористый импрегнированный активированный уголь, который может лучше удерживать вредные вещества, такие как формальдегид и способен снизить его уровень до 0,01 мг/м³ за 60 минут со степенью удаления 99,7%. Также устройство удаляет такие вещества, как альдегиды, бензолы, алканы, ароматические соединения, алкены, галогены, сложные эфиры, кетоны и т. д.

MIJIA Air Purifier 4 MAX имеет высококачественные фильтры со сроком службы до 1 года. Интеллектуальные датчики сканируют воздух на содержание мелких частиц. Очиститель работает очень тихо. С помощью программного приложения Mi Home можно настроить технику и задать время очистки удаленно.

На данный момент, Xiaomi MIJIA Air Purifier 4 MAX доступен в Китае по цене 2799 юаней (408 долларов).
Лучшие кондиционеры с Алисой и Wi-Fi. Выбор сплит-системы 2…
Несмотря на ограниченное по времени лето на большей части территории России, даже его хватает для того, ч…
Представлен умный вентилятор Xiaomi Smart Standing Fan 2…
Компания Xiaomi выпустила стационарный вентилятор Smart Standing Fan 2. …
Xiaomi представила новый кондиционер Mijia Air Conditioner N…
Компания Xiaomi представила новый кондиционер Xiaomi Mijia Air Conditioner Natural Wind 1.5 …
Обзор Polaris PUH 9009 Wi-Fi IQ Home. Умный увлажнитель с Ал…
Уже совсем скоро летняя жара сменится осенней слякотью и зимней стужей, вместе с этим вновь станет актуал…
Представлен напольный вентилятор Airmate Air Circulator…
Напольный вентилятор Airmate Air Circulator появился в продаже. …
Xiaomi выпустила очиститель воздуха MIJIA Air Purifier 4 MAX…
Компания Xiaomi выпустила новый очиститель воздуха MIJIA Air Purifier 4 MAX. …
Xiaomi выпускает увлажнитель воздуха нового поколения MIJIA …
Компания Xiaomi выпустила умный увлажнитель воздуха второго поколения MIJIA Humidifier 2. …
Лучший мобильный кондиционер для квартиры и дачи в 2022 году…
Даже несмотря на ограниченный летний период, проблема с охлаждением воздуха в квартире заставляет задумат…
Обзор Polaris PUH 4040 Wi-Fi IQ Home. Умный ультразвуковой увлажнитель с голосовым управлениемОбзор Polaris PUH 4040 Wi-Fi IQ Home. Умный ультразвуковой увлажнитель с голосовым управлением
Обзор STARWIND SHC2325. Недорогой увлажнитель с верхним заливом водыОбзор STARWIND SHC2325. Недорогой увлажнитель с верхним заливом воды
Обзор Genio AirClean 20. Очиститель воздуха с многослойным фильтром и УФОбзор Genio AirClean 20. Очиститель воздуха с многослойным фильтром и УФ
Обзор Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home. Увлажнитель с Алисой и МарусейОбзор Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home. Увлажнитель с Алисой и Марусей
Обзор Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home. Микатермический обогреватель с голосовым управлениемОбзор Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home. Микатермический обогреватель с голосовым управлением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor