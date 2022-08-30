Xiaomi выпустила очиститель воздуха MIJIA Air Purifier 4 MAX

Компания Xiaomi выпустила новый очиститель воздуха MIJIA Air Purifier 4 MAX.

Он имеет встроенный пористый импрегнированный активированный уголь, который может лучше удерживать вредные вещества, такие как формальдегид и способен снизить его уровень до 0,01 мг/м³ за 60 минут со степенью удаления 99,7%. Также устройство удаляет такие вещества, как альдегиды, бензолы, алканы, ароматические соединения, алкены, галогены, сложные эфиры, кетоны и т. д.

MIJIA Air Purifier 4 MAX имеет высококачественные фильтры со сроком службы до 1 года. Интеллектуальные датчики сканируют воздух на содержание мелких частиц. Очиститель работает очень тихо. С помощью программного приложения Mi Home можно настроить технику и задать время очистки удаленно.

На данный момент, Xiaomi MIJIA Air Purifier 4 MAX доступен в Китае по цене 2799 юаней (408 долларов).