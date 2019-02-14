Xiaomi выпустила смарт-сейф

Компания Xiaomi представила, первым в своем роде, интеллектуальный сейф. Xiaomi Cayo Anno Smart Safe - это небольшой интеллектуальный сейф с множеством функций, от электронного пароля и удаленной сигнализации до доступа с помощью кнопки и через приложение Mijia.

Он был создан из единого куска металла, с помощью лазерной технологией. Сейф имеет очень простую конструкцию из листовой стали и многослойной структуры с пределом прочности при растяжении, достигающим 345 PA. Сейф успешно выдерживает множество испытаний, такие как анти-перфорация, ударопрочность и антикоррозия. Что касается его размеров, они 300 х 300 х 400 мм и имеют общий вес 20 кг.

Xiaomi Cayo Anno Smart Safe доступен в черном и белом цвете по цене 52 €.