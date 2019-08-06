Xiaomi выпустила умный дверной замок

Замок подключается к системе умного дома от Xiaomi и поддерживает управление через фирменное мобильное приложение. Например, со смартфона можно его открыть и закрыть. Кроме того, в случае попытки взлома устройство тут же оповестит хозяина. Благодаря широкому углу обзора замок способен распознавать лица людей ростом от 1,3 до 2 метров. Устройство также оснащено инфракрасным датчиком, что позволяет ему разглядеть лицо человека даже в полной темноте без снижения скорости срабатывания. Главной фишкой Xiaoyan face recognition smart lock R5 стало наличие специальной системы камер для 3D-сканирования лица. По заверениям производителя, использование технологии искусственного интеллекта 3D Sense ID обеспечивает высокий уровень безопасности, не позволяя обмануть замок с помощью фотографии, видео и даже трехмерной модели. Заявленная скорость срабатывания составляет 0,6 секунды, а вероятность ошибочного распознавания — лишь 0,0001%.В Xiaoyan face recognition smart lock R5 реализована система распознавания лиц на основе искусственного интеллекта.О стоимости новинки пока неизвестно.