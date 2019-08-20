Xiaomi выпустила водонепроницаемую электробритву

Xiaomi Smate Mini Smooth Shaving Device предназначена для представительниц прекрасного пола.

Компания Xiaomi, которая до этого уже выпустила несколько электробритв для мужской аудитории, представила миниатюрную электробритву Smate Mini Smooth Shaving Device, которая предназначена для представительниц прекрасного пола.

Внешняя часть корпуса выполнена из мягкой резины, что позволяет бритве не выскальзывать из рук. На корпусе устройства есть единственная кнопка питания. Закругленная режущая головка R-типа спроектирована таким образом, чтобы защитить кожу от прямого контакта с ножом. Разработчики утверждают, что Smate Mini Smooth Shaving Device позволит сбривать даже самые короткие волоски.

Устройство имеет класс защиты IPX7, оно защищено от непродолжительного погружения под воду на глубину не более 1 метра в течение не более 30 минут. То есть бритву можно использовать, когда вы принимаете душ или ванну.

Smate Mini Smooth Shaving Device оснащена разъемом USB-C для зарядки. Часовой зарядки бритвы хватает на те же 60 минут работы.

Мини-бритва предлагается за 14 долларов в розовом и голубом цветах.