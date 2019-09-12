Xiaomi выпустит очиститель воды 17 сентября

17 сентября в Xiaomi India состоится запуск Smarter Living 2020, и ожидается, что компания выпустит несколько устройств.

Компания недавно запустила тестер TDS для воды, который был доступен на странице краудфандинга, прежде чем выставлять его на продажу. Но теперь можно ожидать, что Xiaomi представит Mi Water Purifier на предстоящем выпуске.

В мире есть один очиститель воды - Mi Water Purifier. Это очиститель воды на основе RO (обратного осмоса). Mi Water Purifier имеет 4-ступенчатый процесс очистки, состоящий из хлопкового фильтра PP, предварительного фильтра с активированным углем, фильтра RO и фильтра с активированным углем. Mi Water Purifier также имеет Wi-Fi, и вы можете контролировать качество воды с помощью приложения для смартфона в режиме реального времени.