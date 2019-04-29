Xiaomi запускает портативное устройство для ухода за бровями Sonic

2019-04-29, Автор - Anna; Продукт - SMATE Sonic Eyebrow Cleansing ; [115]
Для тех, кто не знаком, марка SMATE - одна из самых важных экологических компаний китайского бренда Xiaomi. Теперь SMATE решил выпустить новый продукт Sonic Eyebrow Cleansing, который предназначен для ухода за бровями как для женщин, так и для мужчин.

Устройство имеет встроенный аккумулятор и поставляется с интерфейсом зарядки Type-C. Также имеется неуказанная сертификация IP, которая делает его водонепроницаемым на случай, если вы захотите его помыть. Инструмент SMATE Sonic Eyebrow Cleansing использует комбинацию самого популярного типа вибрации + ионный экспорт + прецизионные щетинки, в котором головка тонкой бархатной щетки сочетается с уникальным проводящим листом, который будет генерировать микроток в процессе очистки проникая в глубокие поры. Это также помогает в уходе за основной кожей.

Головка имеет диаметр всего 0,075 мм и состоит из более чем 27 000 щетинок. Существует вторая нейлоновая насадка того же диаметра, и даже третья силиконовая щетина имеет диаметр 0,9 мм. В настоящее время новый продукт выпущен на рынок по цене 399 юаней или чуть более 53 евро.

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