Xiaomi запускает сушилку для одежды MIJIA

С приближением весны Xiaomi выпустила новый продукт, который облегчит сушку вашей одежды в этот мокрый сезон года. Новый продукт известен как сушилка для одежды MIJIA 10 кг, потому что его грузоподъемность составляет 10 кг.

Сушилка для одежды MIJIA использует сушку с тепловым насосом, которая позволяет сушить одежду сразу после стирки, чтобы ее можно было сразу носить. Машина не просто сушит одежду путем нагревания, но и регулирует температуру в зависимости от конструкции материала одежды, а также веса и других факторов. Таким образом, ткань не станет слишком сухой или деформируемой.

Сушилка для одежды MIJIA 10 кг поддерживает 22 режима сушки для полноценного ухода за разной одеждой. Режим сушки поддерживает двойное обновление MCU и Wi-Fi и может постоянно обновляться. Встроенный интеллектуальный алгоритм прямого и обратного хода может эффективно уменьшить запутывание одежды, благодаря этому в сушилки можно сушить и большие предметы одежды, если ее грузоподъемность не превышает 10 кг.

Xiaomi MIJIA поддерживает глажку, готовую одежду и хранение с 3 уровнями регулировки сухого белья и имеет функцию защиты от морщин. Сушильная машина также подключена к приложению Mijia, чтобы отслеживать ситуацию сушки в любое время и в любом месте. Сушилка для белья Mijia 10 кг продается за 457 долларов США.