Xiaomi запускает увлажнитель воздуха Deerma Smart Fog-free

Китайская компания Xiaomi выпустила увлажнитель воздуха Deerma Smart Fog-free Humidifier.

Основным преимуществом увлажнителя Deerma Smart Fog-free Humidifier является струя воды с производительностью 510 мл/ч. Устройство также поставляется с распылителем проточной воды. Увлажнитель также оснащен 21-слойным складывающимся фильтрующим элементом, которым можно управлять через приложение MIJIA.

Дизайн Deerma Smart Fog-free Humidifier вдохновлен испарением естественной воды, которая превращает воду в нано-молекулы воды, в результате чего бактерии и частицы не могут прикрепляться. Он выводит только влажный и чистый воздушный поток, не загрязняя окружающую среду в помещении.

Внутри машины добавлен циркуляционный водяной насос, который направляет воду на верх фильтрующего элемента и распыляет ее сверху вниз. Это действие полностью увлажняет фильтрующий элемент для обеспечения циркуляции воды в резервуаре для воды. Это также затрудняет размножение бактерий в резервуаре для воды.

Увлажнитель воздуха Deerma может также управляться с помощью смартфона через приложение MIJIA. Пользователи могут включать / выключать машину и регулировать уровень увлажнения с помощью одной кнопки. Если уровень воды слишком низкий, он также может напоминать пользователям о необходимости вовремя доливать воду.

Приобрести увлажнитель можно за 75 долларов США.