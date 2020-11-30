Xiaomi запустила Mi Human Sensor 2 за 7$

Китайская компания Xiaomi представила новое устройство - Mi Human Sensor 2.

Новый Mi Human Sensor 2 можно разместить где угодно - в комнатах, коридорах и тому подобное. Он отслеживает движения пользователя и запускает действия, установленные пользователем. Устройство можно подключить к другим устройствам умного дома, а действия можно настроить в приложении Mijia.

Компания утверждает, что Mi Human Sensor 2 может точно отслеживать движения независимо от условий - будь то яркий солнечный свет или темнота. Mi Human Sensor 2 использует технологию низкого энергопотребления и поставляется со стандартной батареей CR2450, которой, по утверждению компании, хватит примерно на год. При подключении к приложению Mijia, владельцы смогут проверить состояние батареи, мощность сигнала Bluetooth, журналы продукта и многое другое.