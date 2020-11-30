Xiaomi запустила Mi Human Sensor 2 за 7$

Китайская компания Xiaomi представила новое устройство - Mi Human Sensor 2.

Новый Mi Human Sensor 2 можно разместить где угодно - в комнатах, коридорах и тому подобное. Он отслеживает движения пользователя и запускает действия, установленные пользователем. Устройство можно подключить к другим устройствам умного дома, а действия можно настроить в приложении Mijia.

Компания утверждает, что Mi Human Sensor 2 может точно отслеживать движения независимо от условий - будь то яркий солнечный свет или темнота. Mi Human Sensor 2 использует технологию низкого энергопотребления и поставляется со стандартной батареей CR2450, которой, по утверждению компании, хватит примерно на год. При подключении к приложению Mijia, владельцы смогут проверить состояние батареи, мощность сигнала Bluetooth, журналы продукта и многое другое.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Human Sensor 2
Обзоры:
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Новости:
OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition раскупили за минуту

Вчера в Китае стартовали продажи смартфона OnePlus 8T, выполненного в стиле одноименной игры. Как сообщаю...
Motorola официально анонсировала свой смартфон среднего класса Moto G9 Power

Компания Motorola решила официально анонсировать свой смартфон среднего класса нового поколения Moto G9 P...
Смартфон Poco M3 получит аккумулятор на 6000 мАч

В сети появились подробные характеристики смартфона Poco M3, официальный дебют которого ожидается уже 24 ...
Обзор HYUNDAI H-PAC500. Портативная колонка с TWSОбзор HYUNDAI H-PAC500. Портативная колонка с TWS
Обзор SVEN UP-L1000E. Интерактивный источник бесперебойного питанияОбзор SVEN UP-L1000E. Интерактивный источник бесперебойного питания
Обзор Sony PlayStation 5 Digital Edition. Консоль некстген с инновационным геймпадом Sony DualSenseОбзор Sony PlayStation 5 Digital Edition. Консоль некстген с инновационным геймпадом Sony DualSense
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
Обзор DUNOBIL ALPHA DUO. Двухканальный видеорегистратор с Super HDОбзор DUNOBIL ALPHA DUO. Двухканальный видеорегистратор с Super HD
YouTube обновила интерфейс для Android T...
YouTube обновила интерфейс для Android TYouTube обновила интерфейс для платформы Android TV и Fire TV. Внешний вид пользовательского видеопроигры...
Идеальный чехол для Amazon Kindle Voyage...
Идеальный чехол для Amazon Kindle VoyageВесьма часто пользователи после приобретения читалки задаются вопросом о поиске идеального набора аксессу...
Realme официально выпустила версию Realm...
Realme официально выпустила версию RealmRealme официально выпустила смартфон Realme C15 Qualcomm Edition. ...
Представлен смарт-монитор Samsung 32M70A...
Представлен смарт-монитор Samsung 32M70AКомпания Samsung пополнила ассортимент мониторов необычной моделью 32M70A, которая может похвастаться сма...
TEAMGROUP представила игровую память сер...
TEAMGROUP представила игровую память серОперативная память TEAMGROUP T-FORCE ZEUS представлена в формате U-DIMM и SO-DIMM DDR4. Модули имеют кра...
Redmi Note 10 получит 108-Мп камеру ...
Redmi Note 10 получит 108-Мп камеру Несколько дней назад один из боссов Xiaomi и Redmi Лу Вейбинг подтвердил скорый выход новых смартфонов Re...
Samsung на 31,6% опередил Huawei...
Samsung на 31,6% опередил HuaweiЕще в апреле Huawei за короткий период времени опередила Samsung как крупнейшего в мире производителя сма...
Компания Nvidia поглотила Mellanox Techn...
Компания Nvidia поглотила Mellanox TechnСогласно официальному пресс-релизу компании Nvidia завершена сделка по поглощению ею Mellanox Technologie...
В God of War II добавили шейдер с трасси...
В God of War II добавили шейдер с трассиВ сети появился ролик, демонстрирующий God of War II 2007 года в разрешении 4K с шейдерами и модификациям...
Кулер ID-Cooling SE-225-XT Black оценен ...
Кулер ID-Cooling SE-225-XT Black оценен Компания ID-Cooling представила процессорный кулер SE-225-XT Black, предназначенный для чипов AMD в испол...
Lenovo представила ультрабук Xiaoxin Air...
Lenovo представила ультрабук Xiaoxin AirКомпания Lenovo анонсировала новый ультрабук Xiaoxin Air 14 в Китае. ...
Новые весы Huawei Body Fat Scale получил...
Новые весы Huawei Body Fat Scale получилНа рынке умных товаров для здоровья и фитнеса, правят носимые устройства, но есть и другие умные продукты...
Обзор Eheim Autofeeder. Автоматическая кормушка для аквариумаОбзор Eheim Autofeeder. Автоматическая кормушка для аквариума
Обзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышкиОбзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышки
Обзор Satechi ST-HK10AW-EU. Умная розетка с интеграцией в HomeKitОбзор Satechi ST-HK10AW-EU. Умная розетка с интеграцией в HomeKit
Обзор ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1). Карта памяти для GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Обзор ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1). Карта памяти для GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Обзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки и клавиатурыОбзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки и клавиатуры
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor