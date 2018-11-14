YouTube VR теперь и в Oculus Go

YouTube VR долгое время подходил к автономному приложению для бюджетной VR-гарнитуры Facebook Oculus Go.

Если вы являетесь владельцем Oculus Go, то вы можете наконец, насладиться богатой VR-готовой библиотекой YouTube, которая является самой большой в мире. И что удивительно, медиа-контент на платформе Oculus Go гораздо важнее игрового аспекта этого устройства. Согласно Oculus, 70% времени, которое пользователи тратят с помощью гарнитуры, смотрят видео, а остальные 30% - для игр. До запуска видеороликов YouTube на платформе Oculus появилось множество приложений для потокового воспроизведения видео, такие как Netflix и Hulu, включая собственный Oculus TV от Facebook, который в основном представляет собой 2D-контент, принятый VR.