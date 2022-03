Заявления Apple о производительности графики Mac Studio преувеличены

Apple сделала несколько смелых заявлений при запуске своих новых компьютеров Mac Studio, когда дело дошло до производительности новых систем, но похоже, что Apple несколько преувеличила эти заявления, когда речь зашла о графической производительности. Первые обзоры нового Mac Studio были опубликованы сегодня, и благодаря этим обзорам которые проводились на новых системах от Apple, показатели производительности Apple были совсем другими.

64-ядерный графический процессор Apple — это не совсем то, что заявляет компания. В сносках презентации Apple предоставила подробную информацию о дискретном графическом процессоре высшего класса, с которым они сравнивали, которым была NVIDIA GeForce RTX 3090. Tom's Guide протестировал M1 Ultra SoC в игре Sid Meier's Civilization 6 и получил колоссальные 85 кадров в секунду при разрешении 1440p, что значительно превосходит Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 с графическим процессором ноутбука GeForce RTX 3070, который показал 65 кадров в секунду при 4K. Точно так же The Verge решила проверить утверждения компании протестировав систему с GeForce RTX 3090 и запустила игру Shadow of the Tomb Raider, а ПК с GeForce RTX 3090 выдал 142 кадра в секунду при 1080p, а M1 Ultra значительно отставал со 108 кадрами в секунду.