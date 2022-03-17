Заявления Apple о производительности графики Mac Studio преувеличены

64-ядерный графический процессор Apple — это не совсем то, что заявляет компания. В сносках презентации Apple предоставила подробную информацию о дискретном графическом процессоре высшего класса, с которым они сравнивали, которым была NVIDIA GeForce RTX 3090. Tom's Guide протестировал M1 Ultra SoC в игре Sid Meier's Civilization 6 и получил колоссальные 85 кадров в секунду при разрешении 1440p, что значительно превосходит Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 с графическим процессором ноутбука GeForce RTX 3070, который показал 65 кадров в секунду при 4K. Точно так же The Verge решила проверить утверждения компании протестировав систему с GeForce RTX 3090 и запустила игру Shadow of the Tomb Raider, а ПК с GeForce RTX 3090 выдал 142 кадра в секунду при 1080p, а M1 Ultra значительно отставал со 108 кадрами в секунду.