Журнал Empire представил список лучших фильмов 2018 года

Британский журнал Empire представил список из 20 лучших фильмов 2018 года. Первую пятерку в этом списке занял блокбастер “Мстители: Война бесконечности”. Герои этого же фильма расположились на обложке декабрьского выпуска Empire.

На втором месте разместился шпионский фильм “Миссия невыполнима: Последствия”, в главной роли с Томом Крузом. Третье место получила картина “Тихое место”. На четвертом месте стоит криминальная драма “Три билборда на границе Эббинга, Миссури”, актеры которого получили по статуэтке “Оскар”. И замыкает пятерку лидеров блокбастер от Marvel “Черная пантера”.