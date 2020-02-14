«Звездные войны: Скайуокер. Восход» - окончание истории длиной в жизнь

Под занавес 2019 года произошло знаковое событие в мире кино: завершилась самая эпическая космическая сага, раскрывающая перед нами свои грани на протяжении вот уже 42 лет. «Звездные войны: Скайуокер. Восход» - IX эпизод серии, по заверениям создателей, должен был дать ответы на вопросы, возникшие в процессе повествования всех фильмов. На деле же все получилось весьма неоднозначно.

Первоначально, создатель «Звездных войн» Джорж Лукас не слишком-то верил в успех фильма, о чем говорили и буквально все его коллеги. Собственно, продолжение если и планировалось, то оставалось лишь мечтами режиссера. Тем не менее, предусмотрительный Лукас заключил выгодный контакт, по которому получал часть прибыли от всего проданного мерча по «Звездным войнам». Неожиданно в 1977 году фильм буквально «выстрелил», а продукты «по мотивам» сделали создателя одним из самых богатых людей Голливуда. Если раньше Джордж искал студию, готовую спонсировать фильмы по его идеям, то теперь уже к нему начали выстраиваться очереди.

Лукас не стал обманывать ожидания фанатов, и выпустив два фильма-продолжения, а первые «Звездные войны» переименовал в «Эпизод IV: Новая надежда» с намеком на наличие предыстории. Однако за сценарий приквелов, режиссер взялся лишь в 1994 году. Многие фанаты франшизы признают, что трилогия-предыстория уступает оригинальной, но, при этом, сохраняет сам «дух» космической сказки. Заработав тонны денег и славы, автор «Звездных войн» решил, что с него хватит, и продал все права на франшизу компании «Дисней».

«Пробуждение силы» от Дж. Дж. Абрамса стало неким фанфиком на предыдущие части, причем это выражалось не столько в эксплуатации любимых, хотя и заметно постаревших, персонажей франшизы, но и клонировании сюжетов предыдущих фильмов. Тем не менее, кино вдохнуло новую жизнь в сериал, сыграв на ностальгии: я смотрел его с большим удовольствием, вспоминая соответствующие моменты из «Новой надежды». Кино оставило много вопросов, заставив фанатов строить свои теории, гадая, кто является кем, и как между собой персонажи связаны.

Дальше бразды правления достались Райану Джонсону с его «Последними джедаями», который взял за основу фильм «Эпизод V: Империя наносит ответный удар», при этом, картина, утратила атмосферу космической сказки. Лишившись своей оригинальности, кино превратилось в заурядный боевик. Персонажи были пустыми, их мотивы притянуты за уши, а некоторые герои были и вовсе откровенно слиты. Дело также подпортили нелогичное поведение героев или отсутствие физики в «далекой-далекой галактике». Затем последовала 2 ответвления: «Изгой один» и «Хан Соло», причем первый вышел волне сносный.

Видимо, поняв, что с VIII эпизодом что-то не так, «Дисней» вернула Абрамса на пост режиссера в «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Фильм опять изобилует ностальгией по былым эпизодам, любимыми персонажами и отсылками, но в этот раз что-то пошло не так. Стоит лишь привести в пример императора Палпатин, который на какой-то секретной планете в одиночку создал мощнейший флот и жаждет вернуть власть над Галактикой. И это смотрелось бы логично, если бы он присутствовал в прошлых эпизодах, и, если бы хоть где-то было объяснено, как он выжил. Но нет, здесь же нас просто ставят перед фактом прямо в начальных титрах.

Очень удручает и не постоянность Палпатина, который каждые 4 минут меняет свои планы: то одному предлагает мировое господство, то уже другому, а в конце и вовсе допускает такой фейл, который просто недопустим для данного персонажа. Авторы даже не думают рассказать, что же это был за такой таинственный Первый орден, который все время был в тени, а после падения императора вдруг появился из неоткуда. Вместо этого они создают некий Последний орден, с которым еще меньше понятно. Леи с Кайло Реном продолжают бесить своими метаниями: ненавидят друг друга и хотят убить, а через пару минут уже любят друг друга, то решают слиться с тьмой, то примыкают к джедаям. До этого у всех персонажей киносаги были четкие жизненные позиции, и, хотя один их сменил из на противоположные, шел он к этому три фильма, а здесь только за один эпизод эти бесхребетные герои могут утомить. Наконец, половина сюжета просто завязано на нелепых совпадениях.За просмотром первой части фильма немудрено уснуть: диалоги довольно скучные, никакого действия не происходит, и на это уходит уйма времени. В результате, авторам просто его не хватило, чтобы раскрыть всех введенных персонажей. А вот вторая часть, наоборот, поражает своей эпичностью и размахом. Но и это далеко не всегда идет на пользу картине. Если в ранних эпизодах сила была лишь небольшим магическим подспорьем джедаям, то теперь она уже способна вылечивать несовместимые с жизнью ранения одним движением руки. Для взрыва планеты теперь достаточного простого звездолета, а не титанической «Звезды смерти», а молнии силы способны уничтожить целую флотилию. Горстка оставшихся повстанцев, в течение пары часов собирает огромный флот и мгновенно телепортируют его на край галактики, а истребитель в одиночку способен уничтожить огромный крейсер, укомплектованный комплектом пушек против него. После каждой такой сцены хочется задать простой вопрос: «Что?!».При всем этом, большую часть фильма смотреть все же интересно, поклонники франшизы действительно найдут в нем ответы на некоторые вопросы, а сюжет все-таки преподнесет несколько сюрпризов. С визуальной точки зрения придраться к фильму тоже не получится: локации красивые, графика качественная, звук великолепный. Игра актеров тоже не расстроит: даже ужасная в прошлых эпизодах игра Кайло Рена здесь весьма сносна. Порадует фильм и некоторыми старыми персонажами, приятно дополнившими визуальный ряд.Стоит ли смотреть фильм тем, кто видел предыдущие эпизоды «Звездных войн»? Безусловно, если они хотят узнать, чем все закончится. Стоит ли это делать людям «не в теме»? Конечно, но предварительно стоит ознакомиться с прошлыми частями франшизы, поскольку иначе половину фильма они просто не поймут. Нужно ли идти на такой шаг ярым фанатам космической саги? Думаю, да, чтобы потом обсудить, насколько фильм расходится с каноном, и как зелена трава была во времена оригинальных «Новой надежды».А что же дальше? «Звездные войны: Скайуокер. Восход» заканчивает повествование длиною в несколько десятилетий о семье, изменившей миллионы судеб жителей Галактики, ставит в ней точку. Но это совсем не значит, что не будет других историй, которые можно рассказать в рамках этой вселенной, и, как доказательство, буквально на днях, «Дисней» анонсировала еще три эпизода «Звездных войн», но вот о ком в них пойдет речь пока неясно.Автор: Артем Костенко