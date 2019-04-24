Звуковая панель с беспроводным сабвуфером Blaupunkt SBWL-01

Немецкий производитель аудио аксессуаров Blaupunkt выпустил новую звуковую панель с беспроводным сабвуфером Blaupunkt SBWL-01.

В соответствии со спецификациями, Blaupunkt SBWL-01 позиционируется как одна из самых недорогих звуковых панелей с Digital Dolby. Сабвуфер с выходной мощностью 200 Вт можно подключить по беспроводной связи к звуковой панели. Звуковая панель предлагает множество вариантов подключения, таких как вспомогательный, Bluetooth, RCA, оптический и HDMI ARC. Пользователи могут легко подключить аудио аксессуар к телевизору или любым другим источникам, включая смартфон, планшет или ПК.

Blaupunkt SBWL-01 может управляться с помощью пульта, который поставляется с опциями для переключения между всеми музыкальными режимами, а также для управления всеми функциями. Наконец, размер звуковой панели составляет 960 х 80 х 80 мм.