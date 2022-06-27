Лучший мобильный кондиционер для квартиры и дачи в 2022 году…

Даже несмотря на ограниченный летний период, проблема с охлаждением воздуха в квартире заставляет задуматься о необходимости установки кондиционера. К сожалению, не всегда есть возможность установить полноценную сплит систему, состоящую из внутреннего и наружного блоков. Да и само жилье может быть временным или съемным, в таких случаях оптимальным выбором будут мобильные кондиционеры. Они не требуют проведения монтажа, не нарушают уже сделанный ремонт, а также могут транспортироваться с место на место. Например, с ними реален сценарий с эксплуатацией дома и на даче.

Принцип работы мобильных кондиционеров схож с системой в холодильниках, но с рядом отличий. Холодный воздух направляется в помещение, а теплый выпускается на улицу. Для этого в их конструкции есть раздвижная воздушная труба. Вместе с горячим воздухом уходит и создаваемый при охлаждении конденсат. Мы подобрали для вас шесть моделей, наиболее популярных и зарекомендовавших себя качеством работы.

Ballu BPAC-07 СP

Одна из самых доступных моделей на российском рынке, рассчитанная на помещения с площадью до 16 квадратных метров. У него компактные габариты, позволяя использовать даже при ограниченном пространстве. Есть функция осушения воздуха в помещении с производительностью до 15 литров в сутки. Пригодится в межсезонье или при проведении просушки помещения. Поддерживает запуск и выключение по таймеру. В конструкции предусмотрен моющийся фильтр.

ECOSTAR KV-DS05CH-E

Недорогой мобильный кондиционер с тремя режимами работы: вентиляция, осушение и охлаждение. У него ультракомпактные габариты. Комплектуется пультом для дистанционного управления. Есть сенсорная панель. Аккуратный внешний вид подойдет под любой интерьер. Ко всему прочему у него высокая энергоэффективность.

FUNAI MAC-OR25CON03

Кондиционер, рассчитанный на комнаты с большой площадью. Может использоваться для вентиляции, охлаждения и осушения. Есть наглядный LED-дисплей. Изменять целевую температуру можно с помощью пульта ДУ, не вставая с дивана. В комплекте хороший набор аксессуаров. Панель управления на корпусе сенсорная. Отмечается низкий уровень шума.

Royal Clima RM-TS17CH-E

Этот мобильный кондиционер отличает наличие специального ночного режима работы. При его активации снижается уровень шума и выключается подсветка дисплея. Корректно поддерживает выбранный уровень температуры в комнате. Есть пульт ДУ и панель управления на корпусе. Также может использоваться для осушения воздуха и в режиме вентилятора.

HYUNDAI H-PAC09-R12E

Эта модель предлагает высокую мощность в режиме охлаждения и высокий класс энергоэффективности. Наглядная и информативная панель управления на корпусе. Выбор режимов работы под различные задачи и сценарии. Перемещение по полу упростит наличие четырех колес на основании.

Electrolux EACM-07 FM/N3

Универсальный напольный кондиционер, исполненный в лаконичном дизайне. Подойдет для эксплуатации в квартире или на даче. Нейтральный и аккуратный внешний вид. Работать умеет в режимах охлаждения и осушения. Есть таймер, дисплей, пульт ДУ и колесики на основании.