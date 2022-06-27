Лучший мобильный кондиционер для квартиры и дачи в 2022 году

Даже несмотря на ограниченный летний период, проблема с охлаждением воздуха в квартире заставляет задуматься о необходимости установки кондиционера. К сожалению, не всегда есть возможность установить полноценную сплит систему, состоящую из внутреннего и наружного блоков. Да и само жилье может быть временным или съемным, в таких случаях оптимальным выбором будут мобильные кондиционеры. Они не требуют проведения монтажа, не нарушают уже сделанный ремонт, а также могут транспортироваться с место на место. Например, с ними реален сценарий с эксплуатацией дома и на даче.

Лучший мобильный кондиционер для квартиры и дачи в 2022 году

Принцип работы мобильных кондиционеров схож с системой в холодильниках, но с рядом отличий. Холодный воздух направляется в помещение, а теплый выпускается на улицу. Для этого в их конструкции есть раздвижная воздушная труба. Вместе с горячим воздухом уходит и создаваемый при охлаждении конденсат. Мы подобрали для вас шесть моделей, наиболее популярных и зарекомендовавших себя качеством работы.

Принцип работы мобильного кондиционера

Ballu BPAC-07 СP

Одна из самых доступных моделей на российском рынке, рассчитанная на помещения с площадью до 16 квадратных метров. У него компактные габариты, позволяя использовать даже при ограниченном пространстве. Есть функция осушения воздуха в помещении с производительностью до 15 литров в сутки. Пригодится в межсезонье или при проведении просушки помещения. Поддерживает запуск и выключение по таймеру. В конструкции предусмотрен моющийся фильтр.

Ballu BPAC-07 СP

ECOSTAR KV-DS05CH-E

Недорогой мобильный кондиционер с тремя режимами работы: вентиляция, осушение и охлаждение. У него ультракомпактные габариты. Комплектуется пультом для дистанционного управления. Есть сенсорная панель. Аккуратный внешний вид подойдет под любой интерьер. Ко всему прочему у него высокая энергоэффективность.

ECOSTAR KV-DS05CH-E

FUNAI MAC-OR25CON03

Кондиционер, рассчитанный на комнаты с большой площадью. Может использоваться для вентиляции, охлаждения и осушения. Есть наглядный LED-дисплей. Изменять целевую температуру можно с помощью пульта ДУ, не вставая с дивана. В комплекте хороший набор аксессуаров. Панель управления на корпусе сенсорная. Отмечается низкий уровень шума.

FUNAI MAC-OR25CON03

Royal Clima RM-TS17CH-E

Этот мобильный кондиционер отличает наличие специального ночного режима работы. При его активации снижается уровень шума и выключается подсветка дисплея. Корректно поддерживает выбранный уровень температуры в комнате. Есть пульт ДУ и панель управления на корпусе. Также может использоваться для осушения воздуха и в режиме вентилятора.

Royal Clima RM-TS17CH-E

HYUNDAI H-PAC09-R12E

Эта модель предлагает высокую мощность в режиме охлаждения и высокий класс энергоэффективности. Наглядная и информативная панель управления на корпусе. Выбор режимов работы под различные задачи и сценарии. Перемещение по полу упростит наличие четырех колес на основании.

HYUNDAI H-PAC09-R12E

Electrolux EACM-07 FM/N3

Универсальный напольный кондиционер, исполненный в лаконичном дизайне. Подойдет для эксплуатации в квартире или на даче. Нейтральный и аккуратный внешний вид. Работать умеет в режимах охлаждения и осушения. Есть таймер, дисплей, пульт ДУ и колесики на основании.

Electrolux EACM-07 FM/N3

ПараметрBallu BPAC-07 СPECOSTAR KV-DS05CH-EFUNAI MAC-OR25CON03Royal Clima RM-TS17CH-EHYUNDAI H-PAC09-R12EElectrolux EACM-07 FM/N3
Площадь помещения16 м²17 м²25м²17 м²16 м²17 м²
Доп.режимывентиляция, ночной, осушениевентиляция, осушениевентиляция, ночной, осушениевентиляция, ночной, осушениевентиляция, ночной, осушениеосушение
Потребляемая мощность780 Вт641 Вт890 Вт609 Вт900 Втм750 Вт
Макс.шум43 дБ58 дБ51 дБ53 дБ60 дБ45 дБ
ХладагентR 410AR 290R 410AR 290R 410AR 410A
Вес21.5 кг19 кг20 кг18.5 кг21 кг23 кг
Стоимость18990 руб19000 руб25590 руб24900 руб26000 руб25990 руб
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